(ANSA) – AOSTA, 02 GEN – E’ precipitato per circa 40 metri da una barra di roccia e non ha riportato traumi gravi. A salvare un freerider lombardo di 45 anni è stata la neve alta, che ha attutito gli effetti della caduta. L’incidente si è verificato a Gressoney-La-Trinité, nel canale Mos, sul versante valdostano del massiccio del Monte Rosa. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero, che ha trasportato lo sciatore all’ospedale Parini di Aosta. L’elisoccorso ha svolto complessivamente 21 missioni nella giornata del 2 gennaio in Valle d’Aosta, da Courmayeur a Champorcher: si è trattato per la maggior parte di infortuni sugli sci e malori. (ANSA).