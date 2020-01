(ANSA) – ASCOLI PICENO, 2 GEN – Dà in escandescenze e danneggia l’ambulanza, che si ferma, e poi si getta nelle acque gelide di un canale d’irrigazione. E’ accaduto in tarda mattinata nei pressi di Campolungo di Ascoli Piceno, vicino alla vecchia Strada Salaria. L’uomo, sulla sessantina, soccorso a quanto sembra in stato confusionale a Castel di Lama da personale del 118 che lo stava portando all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli, ha iniziato ad agitarsi e a danneggiare attrezzature dell’ambulanza costringendo il personale ad arrestare il mezzo per placare la furia dell’uomo: il paziente si è allontanato e si è gettato in acqua – profondità circa 1 mt – venendo trascinato per circa 1,5 km a est dove è stato recuperato da squadre dei vigili del fuoco compresa la Speleo-alpino-fluviale dotata di attrezzatura specifica per le attività nei fiumi. L’uomo, in stato d’ipotermia, è stato trasportato all’ospedale di Ascoli dov’è ora ricoverato in Rianimazione: non sarebbe in pericolo di vita Sul posto anche i carabinieri di Castel di Lama.