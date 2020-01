Cina: giovane getta monetine nel motore di un aereo, multato

(ANSA) – ROMA, 3 GEN – Un cinese di 28 anni è stato condannato a pagare una multa pari a oltre 17.000 dollari per aver gettato monetine nel motore di un aereo sul quale si stava imbarcando per il suo primo volo. Lo scrive la Bbc online. L’aereo non ha ricevuto l’ok al decollo dopo che il personale ha trovato alcune delle monetine sulla pista dell’aeroporto di Anqing Tianzhushan, nella Cina orientale, vicino a uno dei motori. L’uomo, che ha ammesso di di essere l’autore del gesto che avrebbe dovuto “portare fortuna”, è stato arrestato e ha trascorso dieci giorni in prigione prima di essere condannato al pagamento della multa. Il fatto è avvenuto l’estate scorsa ma è stato reso noto solo oggi.