Manifestanti a Teheran, ‘eroe Soleimani oggi è con Dio’

(ANSA) – TEHERAN, 3 GEN – ‘L’eroe Soleimani oggi è con Dio’: è stato questo uno degli slogan scanditi dalle migliaia di persone che hanno partecipato oggi ad una manifestazione a Teheran dopo la preghiera del venerdì per protestare contro l’uccisione da parte degli Usa del comandante della Forza Qods. Più volte dalla folla si sono levate anche le grida di ‘Morte all’America’ e ‘Morte a Israele’. “Gli americani in tutto il mondo non avranno più pace”, ha affermato durante il sermone l’ayatollah Seyed Ahmad Khatami, guida della preghiera collettiva, citato dalla televisione iraniana. A Kerman, città natale di Soleimani nel sud-est del Paese, una folla di manifestanti si è radunata davanti alla casa del generale. La guida della preghiera locale, Hassan Alidadi, ha affermato che l’uccisione di Soleimani porterà alla “fine della presenza militare Usa nella regione e alla vittoria finale del fronte della resistenza su Israele”. Manifestazioni analoghe si sono svolte in altre città, tra cui Qom e Tabriz.