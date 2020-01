Calcio: Napoli;Rui “gennaio importante, cambiare e risalire”

(ANSA) – NAPOLI, 03 GEN – “Gennaio sarà un mese importante. Vogliamo fare bene e cambiare ciò che è stato fatto fino ad ora. L’obiettivo è risalire il più possibile. Non abbiamo fatto benissimo per due mesi ma non meritiamo questa classifica, dobbiamo migliorare e riportare la gioia in tutto l’ambiente”. Lo afferma il terzino del Napoli Mario Rui a Radio Kiss Kiss Napoli guardando alla ripresa del campionato. Il portoghese mette nel mirino l’Inter che arriva al San Paolo il 6 gennaio: “Mi aspettavo – dice – che fossero così forti. Sarà una partita difficilissima, ci sarà da soffrire ma noi saremo pronti. Ai tifosi prometto il nostro impegno perché vogliamo cambiare tutto quello che è stato sbagliato. Chiedo ai tifosi di dimenticare l’ultimo periodo e remiamo tutti dalla stessa parte per una seconda parte di stagione migliore”. Rui si prepara anche ad accogliere Lobotka che sembra sempre più vicino al Napoli: “Siamo pronti ad accogliere qualsiasi giocatore. Ci sono tante altre cose a cui pensare ma se dovesse arrivare qualcuno saremmo ben lieti di accoglierlo”. (ANSA).