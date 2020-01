(ANSA) – BRASILIA, 03 GEN – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato che il suo collega francese, Emmanuel Macron, e l’attivista svedese, Greta Thunberg, hanno evitato di commentare gli incendi scoppiati in Australia. Bolsonaro ha affermato che varie zone “stanno prendendo fuoco in Australia e vorrei sapere se Macron ha detto qualcosa finora. Ha per esempio parlato di mettere in dubbio la sovranità australiana? E quella ragazza laggiù, quella bambina, ha detto qualcosa?”, si è chiesto il capo dello Stato in riferimento alla giovane ambientalista, che nei mesi scorsi ha definito “una mocciosa”. Il presidente brasiliano ha spesso polemizzato con Macron e Thunberg per le loro critiche all’aumento dei roghi in Amazzonia. Bolsonaro ha per esempio detto che il presidente francese non può parlare degli incendi brasiliani non avendo saputo prevenire il rogo della cattedrale di Notre-Dame a Parigi.