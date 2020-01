Incidenti montagna: precipita da sentiero, muore una donna

(ANSA) – UDINE, 03 GEN – Una donna di circa 50 anni, residente in Friuli, è morta nel primo pomeriggio dopo essere caduta e precipitata, per una ventina di metri da un salto di roccia, in una zona impervia mentre percorreva un sentiero in montagna nella zona di Tolmezzo (Udine). Secondo le prime informazioni la donna stava rientrando insieme a tre compagni di gita da un’escursione al Bivacco Cimenti Floreanini. La donna sarebbe scivolata per cause in corso di accertamento in uno dei due punti più pericolosi del sentiero, appositamente attrezzati. L’allarme è stato dato dai compagni di escursione. Sul posto sono giunti gli uomini del Soccorso alpino del Cnsas e della Guardia di Finanza. Il corpo senza vita della donna è stato recuperato con l’ausilio dell’elicottero inviato dalla Sala operativa regionale dell’emergenza, Sores. (ANSA).