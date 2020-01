(ANSA) – ROMA, 3 GEN – Il Consiglio elettorale centrale spagnolo ha deciso di destituire il presidente della Generalitat della Catalogna, Quim Torra, dal suo incarico di deputato di diritto e, a norma di legge, dovrà perciò lasciare anche il suo incarico di presidente della Catalogna. La decisione è stata presa dopo la sua condanna non definitiva a un anno e mezzo di interdizione dai pubblici uffici per ‘disobbedienza’, per essersi rifiutato di oscurare, durante il periodo elettorale, gli striscioni a sostegno degli indipendentisti in carcere.