Golf: Sentry Tournament, Schauffele super alle Hawaii

(ANSA) – ROMA, 04 GEN – Le raffiche di pioggia e vento alle Hawaii non fermano l’avanzata di Xander Schauffele che, a metà gara, con un parziale di 68 (-5) su un totale di 137 (-9), è il nuovo leader del Sentry Tournament of Champions, evento del PGA Tour riservato ai vincitori del 2019. Dopo aver trionfato nel 2018 Schauffele, campione uscente, punta al bis. A Kapalua, nell’isola di Maui, il 26enne di La Jolla (California) è tallonato dal cileno Joaquin Niemann (in testa dopo il primo round) e dal connazionale Patrick Reed, entrambi 2/i con 138 (-8). Rimonta show per Reed. Lo statunitense, 16/o dopo la manche d’apertura, ha avvicinato la vetta grazie a un giro show (il migliore di giornata) chiuso in 66 (-7) e caratterizzato da 8 birdie e 1 bogey. Chance anche per Rickie Fowler, 4/o con 139 (-7), oltre che per Patrick Cantlay e Justin Thomas, entrambi 5/i (140, -6). Mentre è scivolato dalla 5/a alla 9/a piazza (142, -4) Jon Rahm, favorito della vigilia e numero 3 mondiale. Gara in salita pure per Dustin Johnson, solo 15/o (143, -3). (ANSA).