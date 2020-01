(ANSA) – MILANO, 4 GEN – Un bambino di 9 anni, C.P., è precipitato mentre si trovava al Rifugio Mirtillo in Valbondione, nella Bergamasca, ed è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Pediatrico di Brescia. Secondo quanto comunicato dall’Areu Lombardia, il bambino ha subito un grave trauma cranico, è stato intubato e trasportato non cosciente con l’elisoccorso a Brescia. Il bambino di 9 anni è caduto in un dirupo nei pressi del rifugio Mirtillo, a quasi 2 mila metri di quota, attorno alle 14, riportando un grave trauma cranico. Immediati i soccorsi chiamati dai familiari, con l’arrivo dell’elisoccorso. Il piccolo è ora ricoverato in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia.