Migranti: in 33 sbarcano in Salento, bagnati e stremati

(ANSA) – LECCE, 5 GEN – Un gruppo di 33 migranti curdo-iracheni ed curdo-iraniani è stato rintracciato nella notte dalle forze dell’ordine lungo il litorale adriatico del Salento, a San Cataldo, marina di Lecce. Tra i migranti, due donne, un nucleo familiare con due bimbi di 5 e 9 anni, e minori non accompagnati. Dieci le persone trovate completamente bagnate e in stato di seria ipotermia, costrette a scendere in mare dal natante che li trasportava per raggiungere la riva. Una donna e un ragazzo sono stati ricoverati per una sospetta lussazione. Soccorsi e accolti dalla squadra emergenze della Croce Rossa hanno trovato riparo nei mezzi di soccorso a San Cataldo dove i due bimbi curdo-iracheni si sono addormentati al caldo in una Volante della polizia di Stato. Ai soccorritori hanno riferito di essere in viaggio da una settimana e di aver raggiunto le coste italiane a bordo di un gommone salpato dall’Albania. Il gruppo è stato trasferito al centro Don Tonino Bello di Otranto. (ANSA).