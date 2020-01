Israele: due morti per il maltempo, Tel Aviv in ginocchio

(ANSA) – TEL AVIV, 5 GEN – Due morti ed ingenti danni materiali: questo il bilancio di una giornata di pioggia che ieri ha messo Tel Aviv in ginocchio. L’episodio più drammatico è avvenuto in un condominio quando l’acqua ha allagato il garage sotterraneo. Due inquilini scesi per mettere in salvo la loro automobile sono rimasti prigionieri nell’ascensore, bloccato da un corto circuito, e sono annegati. Secondo gli abitanti del palazzo i soccorsi sono giunti con grande ritardo, anche perchè nelle stesse ore diverse strade della città – fra cui la superstrada Ayalon – erano rimaste allagate. Ieri a Tel Aviv sono caduti 74 millimetri di acqua, circa un quinto della media stagionale di pioggia. Di essi, 50 millimetri sono caduti nel giro di mezz’ora: cosa che ha provocato la paralisi del traffico in ampie zone ed interruzioni prolungate nella erogazione della corrente elettrica. Il sindaco Ron Hulday, è adesso bersaglio di pesanti critiche.