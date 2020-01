Tricolore: a Firenze concerto 5 fanfare delle forze armate

(ANSA) – FIRENZE, 5 GEN – Per la prima volta a Firenze cinque fanfare militari suoneranno insieme per celebrare l’anniversario del Tricolore italiano. Così un ‘concerto interforze’ offerto gratuitamente alla città martedì 7 gennaio al Tuscany Hall Teatro (ore 20.30), stesso giorno in cui, nel 1797, nacque a Reggio Emilia la bandiera italiana per volere del Parlamento della Repubblica Cispadana. L’iniziativa è stata portata avanti dall’Istituto Geografico Militare (Esercito Italiano) quale responsabile del presidio di Firenze, grazie al supporto di Rotary International. Patrocini di Stato Maggiore della Difesa, prefettura e Comune di Firenze. L’Esercito sarà rappresentato dalla fanfara della Brigata Folgore, la Marina da quella dell’Accademia Navale di Livorno, mentre per l’Aeronautica la Fanfara del Comando Scuole 3/a Regione Aerea di Bari. Per l’Arma dei Carabinieri la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Presente anche la Banda del Centro di Mobilitazione Tosco-Emiliano della Croce Rossa.