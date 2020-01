(ANSA) – CARACAS, 6 GEN – Un gruppo di 100 membri effettivi e supplenti dell’Assemblea nazionale (An) del Venezuela hanno eletto Juan Guaidò quale presidente dell’organo collegiale. In una riunione svoltasi nella sede del quotidiano El Nacional, Guaidò è stato confermato nell’incarico ricoperto nel 2019, mentre sono anche stati eletti come primo vicepresidente Juan Pablo Guanipa, e come secondo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia.