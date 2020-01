Serie A: festa Juventus con Ronaldo e per l’Inter a Napoli

ROMA. – La tripletta di Ronaldo per il poker al Cagliari, e la Juventus apre l’anno da regina. Come l’Atalanta, ormai abbonata alla manita, perché dopo quella inflitta al Milan, la squadra di Gasperini riserva la stessa goleada pure al Parma. Lo sbarco di Zlatan Ibrahimovic non fa invece decollare il Milan, che applaude il ritorno in campo dello svedese, ma non va oltre lo 0-0 con la Samp di Claudio Ranieri.

Ma anche l’Inter di Antonio Conte, che non molla di un centimetro, comincia bene l’anno e fa festa, vincendo per 3-1 sul campo del Napoli. La doppietta del solito Lukaku è favorita dalle incertezze di Di Lorenzo e Meret, ma ciò nulla toglie ai meriti dei nerazzurri, superiori in tutto ai rivali, per lo scorno di Cristiano Ronaldo che, al termine di Juve-Cagliari, si era augurato che l’Inter perdesse nel posticipo. Va anche sottolineato che, a Napoli, per ora la cura Gattuso non funziona, e i fischi del San Paolo dopo la fine del match sono stati la giusta sottolineatura del fatto che i problemi continuano.

Quanto alla Juve, i bianconeri di Sarri dopo un primo tempo timido e poco apprezzato dai tifosi allo Stadium, la ripresa contro i sardi è travolgente. Tutto merito di CR7 che sblocca il match al 4′ approfittando di una svista di Klavan, raddoppia al 22′ su rigore, e mette a segno il tris al 37′ e si porta via il pallone. C’è spazio anche per Higuain, autore del momentaneo 3-0 al 36′. Per la squadra di Maran terzo ko di fila, che ridimensiona i sogni rossoblù.

Per l’Atalanta il momento magico continua, e a suon di gol: la sfida con il Parma è praticamente a senso unico, con i bergamaschi avanti già 3-0 nel primo tempo con le reti di Gomez, Freuler e Gosens. Nella ripresa la doppietta di Ilicic completa il pokerissimo: esulta Gasperini che dopo tre mesi ritrova anche Zapata. E la zona Champions è sempre più vicina, con la Roma – fermata ieri dal Torino – avanti di un solo punto.

Nella sfida dell’ora di pranzo il Bologna acciuffa il pari al 94′ e rovina l’esordio di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina: il nuovo corso viola post Montella si apre con l’1-1 al Dall’Ara. Il gol-magia di Benassi aveva illuso i viola, al 4′ minuto di recupero una punizione-gioiello di Orsolini gela la Fiorentina.

Finisce senza gol la gara tra Milan e Samp: l’ingresso in campo di Ibra, osannato dai 60mila accorsi per lui a San Siro, non ha dato la scossa ai rossoneri. Lo svedese entra al 10′ del secondo tempo e prova subito a creare qualche occasione, anche con due assist per i compagni. Ma il Milan non sfonda, e le occasioni migliori sono per i blucerchiati con Gabbiadini, fermato due volte da Donnarumma.