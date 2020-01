Leclerc è il futuro della Ferrari, contratto fino al 2024

ROMA. – Il presente e il futuro della Ferrari si chiama Charles Leclerc. Dopo i rumors delle scorse settimane, Maranello ha ufficializzato il rinnovo del contratto al giovanissimo monegasco, che resterà alla guida della Rossa fino a tutto il 2024, con uno stipendio annuo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 9 milioni di euro. Cinque stagioni, con l’obiettivo di riportare quel titolo che manca da troppo tempo.

L’estensione del contratto arriva sotto l’albero di Natale, al termine di una stagione discreta per il team, ma certo di ottimo impatto per Leclerc, con 7 pole e due vittorie, e soprattutto della tanta grinta buttata in pista, in duello con le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e talvolta anche con il compagno di scuderia Sebastian Vettel, con il quale non sono mancate le scintille e qualche polemica di troppo in famiglia.

Per la Ferrari il 2020 sarà un anno decisivo nel duello infinito con le frecce d’argento. Leclerc ha già fatto vedere quel che sa e può fare. I suoi margini di miglioramento sono ancora tanti e a Maranello si aspettano molto da lui, che già nel 2019 ha corso con la classe del veterano, per provare a guardare il titolo da vicino. Per il 22enne pilota dunque è più che un gran regalo di Natale.

Non che ci fossero dubbi sulla sua permanenza nella scuderia del Drake. Si tratta di una consacrazione e un investimento a lunga scadenza che, anche se nessuno lo dice apertamente, può segnare un cambio di passo significativo nelle strategie della casa emiliana, tenuto conto che il 4 volte campione del mondo Vettel, che resta centrale nel progetto Ferrari, corre verso i 33 anni di età (a luglio), mentre il monegasco ne ha da poco compiuti 22.

Leclerc era già vincolato fino al 2022, quindi il larghissimo anticipo con cui è stato messo nero su bianco il rinnovo la dice lunga sulle intenzioni del Cavallino. Insomma, il futuro della Ferrari si chiama Leclerc. E lui è consapevole del gran momento che sta vivendo: “Sono estremamente contento di rinnovare con la Scuderia Ferrari. La stagione appena conclusa come pilota della squadra più prestigiosa in Formula 1 è stata per me un anno da sogno”, sono state le sue prime parole dopo la firma.

“Non vedo l’ora di rendere ancora più profondo il rapporto già forte che mi lega al team dopo un 2019 intenso e ricco di emozioni – le parole del giovane monegasco sui canali ufficiali della Ferrari. Guardo al futuro con impazienza, prontissimo a cominciare la prossima stagione”.

“La decisione e il desiderio di prolungare il contratto con Charles ci sono parsi sempre più naturali gara dopo gara – ha spiegato il team Principal della scuderia, Mattia Binotto – nell’ottica di assicurarci la collaborazione con il nostro pilota per le prossime cinque stagioni. Ciò a riprova dell’impegno della Scuderia e di Charles nel legare saldamente i propri nomi per il prossimo futuro.

Charles fa parte della nostra famiglia già dal 2016 e siamo più che orgogliosi dei frutti che stiamo raccogliendo dalla nostra Academy. Ci fa quindi un grande piacere poter annunciare che sarà con noi per molti anni a venire e siamo impazienti di scrivere con lui nuove pagine della storia del Cavallino Rampante”. Ora tutti in vacanza e poi dal 2020 la parola alla pista.