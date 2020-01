Preolimpico calcio: quattro italo-venezuelani tra i convocati di Bonaccorso

CARACAS. – Il mister della Vinotinto Under 23, l’italo-venezuelano Amleto Bonaccorso, ha diramato la lista dei convocati per il Preolimpico che si svolgerà tra il 18 gennaio e 9 febbraio in Colombia. Tra i giocatori a disposizione di Bonaccorso ci saranno: Matías Lacava (Academia Puerto Cabello), Christian Larotonda (Metropolitanos), Sandro Notaroberto (Estudiantes de Caracas) e Daniel Saggiomo (Caracas).

La Vinotinto Under 23 é stata inserita nel girone A insieme a: Cile, Ecuador, Colombia ed Argentina. I ragazzi di Bonaccorso faranno il loro esordio nella competizione che assegnerà posti per Tokyo 2020 contro il Cile il 21 gennaio nello stadio Centenario de Armenia.

L’ultima ed unica volta che la Vinotinto ha partecipato ai giochi a cinque cerchi é stato nel 1980 con l’italo-venezuelano Mauro Cichero tra i protagonisti in campo. In quell’occasione, inserita nel gruppo A del torneo olimpico di calcio, la Vinotinto sfidò URSS, Cuba e Zambia, perse contro le prime due, ma batté 2-1 gli africani. Il successo valse il terzo posto in classifica, con 2 punti, ma non bastò per accedere ai quarti.

Questa la lista completa dei convocati per il torneo che si svolgerà nel paese “cafetero”:

Joel Graterol (América de Cali, Colombia), Cristopher Varela (Deportivo Táchira), Wilbert Hernández (Caracas), Pablo Bonilla (Deportivo La Guaira), Josua Mejías (primavera Atlético Madrid), Jean Fuentes (Deportivo La Guaira), Williams Velázquez (Watford, Inghilterra), Rommell Ibarra (Deportivo La Guaira), Sandro Notaroberto (Estudiantes de Caracas), Miguel Navarro (Deportivo La Guaira), Christian Larotonda (Metropolitanos), Anderson Contreras (Caracas), Cristhian Rivas (Estudiantes de Mérida), Matías Lacava (Academia Puerto Cabello), Cristian Cásseres (New York Red-Bull, USA), Aitor López (Estudiantes de Caracas), Daniel Saggiomo (Caracas), Brayan Palmezano (Huachipato, Cile), Jholvis Acevedo (Metropolitanos), Jesús Vargas (Gimnasia Esgrima La Plata, Argentina), José Rivas (Trujillanos). Jhon Marchán (Portuguesa), Jan Carlos Hurtado (Boca Juniors, Argentina)

(di Fioravante De Simone)