Libia: media, Tripoli lancia controffensiva su Sirte

(ANSAmed) – TUNISI, 7 GEN – “Le forze dell’operazione al Bunyan al Marsous, che hanno sconfitto l’Isis a Sirte, mobilitano i propri uomini e mezzi per lanciare un contrattacco a Sirte per respingere i gruppi armati di Haftar che hanno preso il controllo della maggior parte della città”. Lo si legge in un tweet del The Libya Observer in riferimento al lancio di una controffensiva per la ripresa delle posizioni perse sulle forze del generale Khalifa Haftar che ieri hanno annunciato di aver preso il controllo della città di Sirte.