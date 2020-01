Bimbo 5 anni investito da auto nel Bolognese, non è grave

(ANSA) – BOLOGNA, 7 GEN – Un bambino di cinque anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un’auto ieri sera a Budrio, nel Bolognese. Ha riportato diverse ferite, ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, era in compagnia dei genitori quando, in via Partengo, avrebbe attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali ed è stato urtato da una Mercedes che sopraggiungeva. Alla guida c’era un 73enne italiano, risultato negativo all’alcoltest e in regola con i documenti di guida e di circolazione. A quanto pare, nonostante procedesse a bassa velocità l’uomo non è riuscito a evitare l’impatto. Il bambino è stato soccorso dal 118 e portato in condizioni di media gravità all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri. (ANSA).