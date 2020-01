Venezuela: governo libera alcuni ‘detenuti politici’

(ANSA) – CARACAS, 7 GEN – Il presidente del partito venezuelano ‘Esperanza por el Cambio’ Javier Bertucci, membro del Tavolo di dialogo costituito mesi fa fra il governo ed una parte minore dell’opposizione, ha annunciato la liberazione di 14 ‘detenuti politici’, anche se la ong Foro Penal ha assicurato che, di essi, solo nove sono persone arrestate per ragioni politiche. Via Twitter Bertucci ha reso noto ieri sera che “il Tavolo di negoziato nazionale, integrato da differenti componenti dell’opposizione, ha ottenuto la liberazione di 14 attivisti politici che erano stati incarcerati ingiustamente”. Continueremo a spingere – haconcluso il leader politico – affinché altri venezuelani possano ritrovarsi con le loro famiglie”. Fra quanti hanno ritrovato la libertà, ha indicato da parte sua il direttore di Foro Penal, Gonzalo Himiob, vi sono il giornalista Jesús Medina Ezaine, in crcere da 16 mesi, Emilio Boulanger, direttore del Mercado de Chacao.