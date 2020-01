(ANSA) – ROMA, 7 GEN – In seguito alle tensioni scaturite dall’uccisione del generale iraniano Qassem Solemaini a Baghdad, il ministero della Difesa della Croazia ha fatto sapere che i 14 militari croati presenti in Iraq sono stati trasferiti in Kuwait. Lo riferisce il Guardian. Questa mattina si è appreso che anche circa 30 soldati tedeschi di stanza a Baghdad e Taji saranno trasferiti in Giordania e in Kuwait.