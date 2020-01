Anziana uccisa a Riccione, interrogato il nipote

(ANSA) – RICCIONE (RIMINI) 7 GEN – E’ al vaglio degli inquirenti, in questo momento sotto interrogatorio in caserma dei carabinieri di Riccione, il nipote dell’anziana, Rosa Santucci, 88 anni, trovata cadavere questa mattina in una villetta di via Chieti a Riccione. Il nipote, 42 anni, viveva con la nonna e sarebbe stato proprio lui a dare l’allarme, intorno alle 11.30. L’uomo è corso da una vicina di casa, che ha poi chiamato il 118 e i carabinieri. Il 42enne avrebbe raccontato che, mentre stava scherzando con lei, l’anziana si è improvvisamente accasciata, cadendo a terra. Sulla salma sarà effettuata l’autopsia. Il nipote, trattenuto in caserma è sotto interrogatorio da parte del pm Luca Bertuzzi, alla presenza dell’avvocato difensore. Secondo gli investigatori, sul luogo del ritrovamento del cadavere non c’erano né armi né oggetti contundenti, ma la scena era compatibile con una morte ad opera di terzi. (ANSA).