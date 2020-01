Carabinieri tolgono chiavi auto a ubriaco che li aggredisce

(ANSA) – FOSSOMBRONE (PESARO URBINO), 7 GEN – Un 24enne, in evidente stato di ubriachezza, ha aggredito a pugni i carabinieri che, durante un controllo in un bar a Fossombrone, gli avevano tolto le chiavi dell’auto per impedirgli di mettersi alla guida. I militari lo hanno bloccato con difficoltà e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto all’indomani della morte di due donne a Senigallia (Ancona) investite all’uscita di una discoteca da un 47enne risultato positivo all’alcoltest. Il 24enne si è avventato contro i militari sotto gli occhi dei suoi genitori convocati dai carabinieri per riconsegnare le chiavi dell’auto ‘ritirate’ al 24enne che faceva fatica a tenersi in piedi mentre consumava un altro alcolico. In quei frangenti il ragazzo ha improvvisamente aggredito i carabinieri che lo hanno arrestato. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Urbino che ha rimesso in libertà il giovane con obbligo di permanenza e dimora in casa di notte. I carabinieri di Fossombrone insieme al Nucleo Cinofili hanno eseguito controlli in vari esercizi pubblici nell’ambito del contrasto all’uso di droga e alla guida sotto abuso di alcol o sostanze psicotrope. Il gestore di uno dei bar controllati è stato denunciato per somministrazione di alcolici a persone in stato di manifesta ubriachezza: tre i clienti in questo stato, sanzionati per ubriachezza in luogo pubblico, a cui il barista ha continuato a servire alcolici.