Preolimpico, Larotonda: “Orgoglioso di essere nella lista dei convocati”

CARACAS – Per l’italo-venezuelano Christian Larotonda, il 2020 è iniziato nel migliore dei modi: con la convocazione della nazionale Under 23 che parteciperà nel torneo preolímpico che si disputerà in Colombia tra il 18 gennaio ed il 9 febbraio.

“Sono molto contento di aver partecipato in tutto il percorso di preparazione: allenamenti, stage ed amichevoli con l’Under 23. Adesso si raccolgono i frutti del lavoro svolto in questo periodo” spiega il calciatore di origine italiana in un comunicato stampa.

Nella stagione appena conclusa il centrocampista ha collezionato 54 presenze, per un totale di 4.279 minuti, con la maglia del Metropolitanos. Larotonda é uno dei perni della formazione viola. Nell’intervista rilasciata al canale ufficiale della formazione capitolina ha anche ringraziato i suoi cari.

“La mia famiglia é molto fiera di me! Queste mete le ho raggiunte anche grazie a Dio, il prof José María Morr ed i miei genitori. Sono fiero di aver visto il mio nome nella lista per il preolimpico. Darò il meglio di me, questo é un lavoro di squadra e rappresenteremo il nostro paese al meglio”.

La Vinotinto Under 23 é stata inserita nel girone A insieme a Cile, Ecuador, Colombia ed Argentina. I ragazzi di Bonaccorso faranno il loro esordio nella competizione che assegnerà posti per Tokyo 2020 contro il Cile il 21 gennaio nello stadio Centenario de Armenia.

“Iniziare il 2020 indossando la maglia della nazionale è motivo d’orgoglio, e una responsabilità enorme. Cercheremo di portare in alto il nome del Paese. Tutte le avversarie sono forti e bisogna avere rispetto per loro. Noi abbiamo nel mirino i Giochi Olimpici e siamo consapevoli di aver fatto un ottimo lavoro”.

Oltre a Larotonda, tra i convocati di Amleto Bonaccorso per il preolimpico in Colombia ci sono altri italo-venezuelani come: Matías Lacava (Academia Puerto Cabello), Sandro Notaroberto (Estudiantes de Caracas) e Daniel Saggiomo (Caracas).

(di Fioravante De Simone)