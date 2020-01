Mbappé vale 265 milioni, Zaniolo meglio di Ronaldo

ROMA. Il club che volesse schierare un trio d’attacco stellare, composto da Mbappé, Sterling e Salah, dovrebbe sborsare una cifra vicina ai 665 milioni di euro. Il calcolo, “su base scientifica”, è del Cies (l’Osservatorio Internazionale di Studi dello Sport), grazie ad un algoritmo che valuta i valori di trasferimento.

Basandosi, tra l’altro, su età, risultati nel club ed in nazionale, campionato di partecipazione, club di appartenenza.

E, se è vero che in tempi di calciomercato sognare non costa nulla, in questo caso nemmeno il tifoso più ottimista potrebbe sperare di vedere i suoi desideri esauditi ed un presidente rovinarsi per strappare i suddetti tre a Paris SG, Manchester City e Liverpool, rispettivamente in cambio di 265,2, 223,7 e 175,1 milioni.

Balza agli occhi che le prime 11 posizioni sono occupate da giocatori che rivestono il ruolo più desiderato, quello di chi fa i gol. Il centrocampista più “caro” è James Maddison (Leicester, valutato 112,4 milioni), mentre il portiere con il valore più alto è l’ex giallorosso Alisson (Liverpool, 87,6).

A conferma che la Premier League resta il campionato più ricco, oltre la metà delle prime 20 posizioni sono occupate da giocatori che militano in Inghilterra. Il primo protagonista della serie A è l’interista Lautaro Martinez (valutato 115,7 milioni), seguito dall’altro nerazzurro Romelu Lukaku (100,2), dal napoletano Fabian Ruiz (91,4) e dallo juventino (Paulo Dybala, 91,2).

Giovani italiani crescono ed ecco il romanista Nicolò Zaniolo (86,3 milioni la sua valutazione) svettare in testa al gruppo, seguito da Nicolò Barella (Inter, 82,1). Per entrambi la soddisfazione di precedere le ‘stelle’ bianconere Cristiano Ronaldo (80,3) e Matthijs de Ligt (80,1).

Terzo nazionale azzurro in classifica un altro romanista, Gianluca Mancini (62,3), mentre il granata Andrea Belotti si “ferma” a 60,1.

Sembra che manchi qualcuno? Sì, è Lionel Messi, che secondo il Cies vale 125,5 milioni di euro. Non male pensando che a giugno compirà 33 anni. E precede il ben più giovane Neymar (100,4).