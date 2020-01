Pallavolo femminile: Vinotinto di cieli sogna Tokyo 2020

CARACAS. – Il 7 gennaio 2008, la nazionale venezuelana di pallavolo femminile timbrava il suo biglietto per i Giochi Olimpici Pechino 2008. Allora superò rispettivamente Paraguay (3-0), Bolivia (3-1), Uruguay (3-0) e Perú (3-2) per aggiudicarsi il tagliando per il torneo a cinque cerchi.

Esattamente undici anni dopo, le creole hanno iniziato la loro partecipazione nel torneo Preolimpico che andrà in scena a Bogotá, in Colombia.

“La squadra é motivata! Puntiamo molto su questo torneo, nonostante le assenze di Roslandy Acosta, Soriana Pacheco e Nelmaira Valdéz. Ho visto le rose delle altre nazionali e penso che sarà un torneo molto competitivo” ha dichiarato in un comunicato stampa la capitana Aleoscar Blanco.

La Blanco può ostentare il fatto di aver partecipato all’edizione del torneo a cinque cerchi nel 2008. Allora la pallavolista dello stato Vargas aveva 21 anni.

Le convocate della Vinotinto per il preolímpico sono: María José Pérez, Johenlis Belisario, Winderlys Medina, Soraya Nacero, Fabiana Pesce, Ahizar Zuniaga, María Valero, Karianlys Segura, Aleoscar Blanco, Shirley Floriam, Madelein Serrano, Mariyen Serrano, Alejandra Argüello e Juliennis Regalado.

Nel Torneo Olimpico del 2008 la nazionale creola collezionò 5 sconfitte in altrettante gare disputate: 3 – 0 con la Cina, 3 – 0 con Giappone, 3 – 1 con gli Stati Uniti, 3 – 0 con la Polonia e 3 – 0 con Cuba.

In questo 2020 sul cammino della Vinotinto verso Tokyo ci saranno: Colombia (oggi), Argentina (domani) e Perù (giovedí). Per timbrare il biglietto verso la terra del sol levante dovrà chiudere il girone al primo posto. Le gare del preolímpico 2020 si disputeranno nel palasport El Salitre della cittá di Bogotá.

(di Fioravante De Simone)