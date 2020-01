Regionali: Meloni, obiettivo è vincere, E-R può avere di più

(ANSA) – BOLOGNA, 8 GEN – Alle prossime elezioni regionali in programma il 26 gennaio “l’obiettivo è vincere. Penso che l’Emilia-Romagna sia una regione che può avere di più. E’ vero che questa è una locomotiva in Italia ma non grazie al Pd, lo è nonostante il Pd”. Lo ha detto, in collegamento da Ferrara con la trasmissione televisiva del La 7, ‘Tagadà’, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Penso – ha aggiunto – che l’Emilia-Romagna possa avere molto di più in tema di crescita, in tema di occupazione, sul fronte sanitario, sul fronte dei servizio sociali, sul fronte del sostegno alle famiglie e Fratelli d’Italia sta facendo una campagna elettorale per parlare di questo, di temi concreti”. “Sono certa – ha concluso – al 100% che Fratelli d’Italia avrà un importantissimo incremento anche qui in Emilia-Romagna”.