120 anni Lazio, Capitale si tinge di biancoceleste

ROMA. – I 120 anni della Lazio, e Roma si veste di biancoceleste. Sono molteplici le iniziative per i festeggiamenti del 120esimo anniversario delle aquile. Da quando il 9 gennaio del 1900 Luigi Bigiarelli diede vita alla polisportiva più antica d’Europa.

In Piazza della Libertà, a due passi da Piazza del Popolo, già da due giorni è allestito il villaggio biancoceleste, nello storico luogo dove venne concepita la Lazio.

Dalle 21 di stasera, invece, sarà la location storica di Castel Sant’Angelo a ospitare la cena di gala alla presenza del patron Claudio Lotito, del ds Igli Tare e di tutti i vertici biancocelesti fino ad arrivare ai calciatori e al tecnico Simone Inzaghi, artefici della cavalcata che ha portato finora 9 vittorie consecutive in campionato e al successo in finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus in Arabia Saudita.

Insieme aspetteranno la mezzanotte per un brindisi speciale. Per l’occasione Castel Sant’Angelo sarà illuminato di biancoceleste. Ci sarà la presentazione di un francobollo celebrativo dei 120 anni, fino ad arrivare al brindisi di mezzanotte.

Nella giornata di domani invece la celebrazione prenderà il via dal Salone d’Onore del Coni, alla presenza del vicepresidente vicario Franco Chimenti. Sarà l’occasione per la consegna del Premio Bigiarelli, fra i premiati anche gli atleti storici delle sezioni della polisportiva, oltre ad altre personalità legate al mondo biancoceleste tra cui il patrón Claudio Lotito, il ds Igli Tare e il centrocampista Marco Parolo.

Mentre nel pomeriggio la delegazione laziale si sposterà in Parlamento per la costituzione del Lazio Club Montecitorio.

Per la sfida con il Napoli, inoltre, la Lazio giocherà con una speciale maglia celebrativa che vestirà poi Immobile e compagni per tutta la stagione.