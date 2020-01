La maggioranza si spacca sulla legge elettorale, nodo soglie

ROMA. – “Affrettati lentamente”: attenendosi al motto romano (“festina lente”), la maggioranza da una parte si spacca sulla legge elettorale, ma dall’altra va comunque avanti. Giovedì mattina, infatti, il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia depositerà a propria firma una proposta di riforma elettorale, un proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, contro cui Leu si è opposta nella riunione decisiva.

Si è comunque deciso di procedere, pur senza accordo, per incardinare un testo prima del pronunciamento della Corte costituzionale, il 15 gennaio, sull’ammissione del referendum elettorale della Lega. Nella riunione tenuta nell’ufficio di Brescia, si è riproposto lo schema verificatosi prima di Natale.

In ballo due modelli, il tedesco e lo spagnolo, con la contrarietà di Leu per il primo e di Italia Viva per il secondo. C’è però la necessità di incardinare un testo – anche se non definitivo – da far marciare eventualmente in modo spedito in caso di improvvisa corsa alle urne, e anche in caso di ammissione da parte della Consulta del referendum della Lega, che introdurrebbe un maggioritario puro, un uninominale all’inglese.

Se la Corte lo ammettesse si potrebbe evitare il referendum varando una legge che sia sì maggioritaria ma con almeno un po’ di recupero proporzionale (esempio 50/50 come il primo Rosatellum). La maggioranza parte invece dal proporzionale, e nella riunione decisiva Leu è stata messa all’angolo.

Pd, M5s, Iv e il gruppo delle Autonomie si sono accordati sul tedesco, cioè un proporzionale con soglia al 5%: uno sbarramento così alto non è mai esistito in Italia, ha sottolineato Loredana De Petris, capogruppo di Leu al Senato, che ha fatto sentire la propria voce: anche fuori della porta, dove sostavano i giornalisti.

La mediazione proposta è stata di prevedere un diritto di tribuna: se un partito non supera il 5% nazionale, ma ottiene un quoziente pieno almeno in alcune circoscrizioni (3 o 5) in almeno due o tre regioni, ottiene quella manciata di seggi. Una soluzione offensiva, l’ha definita De Petris. Gli altri Dario Parrini del Pd, Anna Macina di M5s, Marco Di Maio di Iv e Gianclaudio Bressa delle Autonomie hanno detto sì.

Vista la spaccatura e per evitare lo stallo, ci sarà una “iniziativa istituzionale” del presidente Brescia: sarà lui a depositare domani il testo a propria firma, che lunedì 13 gennaio verrà incardinato e comincerà il proprio iter parlamentare.

Il Pd fa notare che i quattro gruppi che hanno trovato l’intesa, rappresentano il 95% dei parlamentari della maggioranza, che sperano di convincere il restante 5%, cioè Leu. Più d’uno sottolinea che ci sono i voti segreti alla Camera, e Leu ha quindi un’arma in più in quei deputati degli altri gruppi di maggioranza al momento in cui si voterà sui punti non ancora affrontati come le preferenze o le pluricandidature.

Anche il Rosatellum prima versione saltò proprio su un voto segreto. Il ministro Federico D’Incà si dice convinto che nella discussione in Parlamento “verranno superate le divergenze”. Contro la “deriva proporzionale” si sono scagliati i Radicali Italiani, da sempre sostenitori del maggioritario. Ma oggi in Parlamento hanno una manciata di voti. In mattinata ci sarà un altro passaggio che riguarda le riforme.

I 64 senatori che hanno firmato per chiedere il referendum sul taglio dei parlamentari – con il supporto della Fondazione Einaudi – depositeranno le firme in Cassazione, che entro massimo 30 giorni dovrà controllarle (ma sono state già autenticate dai funzionari del Senato). Sul taglio dei parlamentari si dovrà pronunciare in primavera il corpo elettorale, che potrebbe trovarsi di fronte anche il referendum della Lega.

(di Giovanni Innamorati/ANSA)