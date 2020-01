CARACAS – Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete personas y 23 empresas venezolanas por mantener un “esquema de corrupción” vinculado al gobierno de Nicolás Maduro.

Estados Unidos indicó que la trama de corrupción aprovechó las prácticas de cambio de divisas del Gobierno venezolano para generar más de 2.4 mil millones de dólares en “ganancias corruptas”.

Los venezolanos acusados son: la exTesorera Nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén (Díaz) y Raúl Antonio Gorrin Belisario (Gorrin), quienes sobornaron a la Oficina Venezolana del Tesoro Nacional para realizar operaciones ilícitas de cambio de divisas en Venezuela.

Además se encuentran: Adrián José Velásquez Figueroa, Leonardo González Dellan, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, Maria Alexandra Perdomo Rosales (esposa de Gorrin) y Mayela Antonina Tarascio-Pérez (esposa de Perdomo).

Asimismo, las empresas sancionadas son: Globovisión Tele CA (Venezuela), Globovisión Tele CA (EEUU), Seguros La Vitalicia, Corpomedios GV Inversiones (Venezuela), Corpomedios LLC (EEUU), RIM Group Investments, Corp, Grupo RIM Inversiones i Corp, Grupo RIM Inversiones II Corp, Grupo RIM Inversiones III Corp, Posh 8 Dynamic Inc y Constello No. 1 Corporation.

En ese grupo también están: RIM grupo Propiedades de Nueva York Corp, RIM grupo Propiedades de Nueva York II Corp, Mago Holdings EE.UU, Magus Holding LLC , Magus Holding II LLC , Tindaya Propiedades Holding Corp, Propiedades Tindaya de Nueva York, Propiedades Tindaya de Nueva York II Corp, Constello Inc, Windham Comercial Group Inc y Planet 2 Alcanzar Inc y Potrico Corp.

“Como resultado de esta acción, se bloquean todos los bienes e intereses en la propiedad de aquellos designados hoy sujetos o en tránsito por la jurisdicción de los EEUU generalmente se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellos”, indica la OFAC en un comunicado oficial.

El gobierno de EEUU recordó que sus sanciones no necesitan ser permanentes y que van orientadas a cambiar el comportamiento de las personas.

“Estados Unidos ha dejado en claro que consideraremos levantar las sanciones para las personas designadas bajo EO 13692 o EO 13850 que tomen medidas concretas y significativas para restaurar el orden democrático, se nieguen a participar en abusos contra los derechos humanos, denuncien los abusos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro y combatir la corrupción en Venezuela”, puntualiza la misiva