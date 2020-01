CARACAS. – Nella puntata di oggi de “L’Italia con voi”, trasmissione dedicata agli italiani all’estero condotta da Monica Marangoni, accompagnata dal maestro Stefano Palatresi, la prima ospite in studio sarà la giovane cantante Sherol Dos Santos.

Quindi, spazio a Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana, con gli aggiornamenti sulle nuove attività previste per il 2020. Si parla di verde e giardini con la professoressa Giovanna Alberta Campitelli, storica dell’arte, vicepresidente dell’associazione Giardini Italiani, insieme all’architetto Marta Fegiz, designer di giardini e landscape.

Tra gli ospiti della puntata anche il presidente dell’Associazione Mantovani nel Mondo, Daniele Marconcini, che illustrerà i prossimi appuntamenti che coinvolgeranno l’associazione nel nuovo anno. Si chiude con la comicità di Sasà Salvaggio, che con questa puntata inaugura una serie di interventi a L’Italia con Voi per iniziare con allegria il nuovo anno.

Con la prima “Storia dal Mondo” le telecamere di Rai Italia vanno alla scoperta della solidarietà in Canada, dove la comunità italo-canadese di Montreal è molto attiva nelle attività filantropiche. Poi a Pittsburgh, Pennsylvania-USA, per conoscere Salvatore Patitucci, conduttore radiofonico e anche cuoco, ma solo in casa sua.

Programmazione:

Rai Italia 1 (America del Nord)

NEW YORK/TORONTO Venerdì 20 Dicembre h17.00

LOS ANGELES Venerdì 20 Dicembre h14.00;

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Venerdì 20 Dicembre h14.00

SYDNEY Venerdì 20 Dicembre h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Venerdì 20 Dicembre h18.15

Rai Italia 4 (America del Sud)

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Venerdì 20 Dicembre h18.30

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it