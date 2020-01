(ANSA) – PORTICI (NAPOLI), 09 GEN – Una bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa notte intorno alle 3 in via Casaconte a Portici (Napoli). La deflagrazione ha danneggiato il cancello d’ingresso in ferro di uno stabile a due piani e anche alcuni vetri di un edificio posto di fronte. Non ci sono feriti né ulteriori danni a cose. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato Portici – Ercolano, la Polizia Scientifica oltre ai Vigili del Fuoco che hanno eliminato situazioni di pericolo. (ANSA).