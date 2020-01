Uccise suocero dopo abusi su bimba, ex compagna parte civile

(ANSA) – MILANO, 9 GEN – Un euro di risarcimento per fare sentire la propria “voce” nel processo a carico del suo ex compagno e padre di sua figlia. E’ la richiesta simbolica della donna che si è costituita parte civile nel procedimento abbreviato per il 35enne che, lo scorso 25 febbraio, a Rozzano (Milano), in compagnia di un complice, ha sparato e ucciso il suocero (padre della donna) che era indagato per avere abusato della nipotina (figlia dell’imputato e della donna). La 46enne – che ora vive insieme alla bambina lontano dal paese dell’hinterland milanese – ha così voluto “prendere le distanze” dal folle gesto dell’ex compagno, senza però chiedere altro risarcimento economico che una somma simbolica. La sentenza, davanti al gup di Milano Aurelio Barazzetta, è prevista per il prossimo 17 gennaio. L’omicidio è avvenuto il 25 febbraio scorso in un parco giochi a Rozzano.