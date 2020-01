Autostrade:Zingaretti, maxi multa? decide il governo

(ANSA) – VIGNOLA (MODENA), 9 GEN – “Non so da dove è uscita fuori questa proposta, francamente”. Così il leader Pd Nicola Zingaretti a margine di un incontro a Vignola (Modena), sull’ipotesi di una maxi multa come alternativa alla revoca della concessione per Autostrade. “Adesso vedrà il Governo come affrontare il tema. Su autostrade è molto chiaro: è giusto che lo Stato sia più forte e autorevole nei rapporti con i concessionari, ma non bisogna avere nessun preconcetto. Si entra nel merito delle concessioni: chi le ha rispettate, bene. Chi non le ha rispettate bisognerà vedere come comportarsi”.