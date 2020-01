(ANSA) – ROMA, 09 GEN – “Paolo Dal Pino dimostrerà tutto il proprio valore e rappresenterà al 100% la Lega di A, cosa che in passato non si era verificata e che non tutti i presidenti vogliono fare”. Lo dice il patron della Lazio, Claudio Lotito, parlando dell’elezione del nuovo numero uno della Lega di A a margine della celebrazione dei 120 anni della Polisportiva biancoceleste al Coni. (ANSA).