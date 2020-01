Vela: Giovanni Soldini ‘in onda’ a ‘L’Uomo e il Mare’

(ANSA) – ROMA, 09 GEN – Una puntata quasi esclusivamente dedicata alla grande altura Oceanica a Vela in questo scorcio di inizio d’ anno per la trasmissione dedicata al mare, alla vela e agli sport nautici ” L’Uomo e ilMare” curata e condotta, come di consueto, da Giulio Guazzini montaggio di Roberto Toti, in onda questa sera alle 20.00 su RaiSport+HD. In apertura la partecipazione di Giovanni Soldini alla transatlantica Cape Town to Rio con il trimarano ipertecnologico Maserati, partenza prevista sabato 11 dal Sud Africa. Poi la regina delle regate australi : la mitica Sydney- Hobart che quest’anno alla 75 ma edizione ha visto partecipare ben 157 imbarcazioni. Infine la grande tradizione con i 50 anni della della Stella Polare, nave scuola della Marina Militare Italiana, simbolo di eccellenza ed ineguagliabile scuola ci mare per tanti giovani appassionati velisti. (ANSA).