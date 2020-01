Brexit: sottosegretario Gb, non è addio all’Erasmus

(ANSA) – ROMA, 9 GEN – Il voto di ieri sera non significa che la Gran Bretagna lascerà per sempre Eramsus+ dopo l’uscita dall’Unione europea. Lo ha precisato su Twitter il sottosegretario all’Istruzione e l’università britannico Chris Skidmore in risposta alla polemica scoppiata dopo la bocciatura ai Comuni di un emendamento presentato dalle opposizioni sul programma europeo. La partecipazione del Regno Unito ad Erasmus+, ha rassicurato Skidmore, “farà parte dei nostri negoziati futuri con l’Unione europea. Diamo grande valore agli scambi internazionali tra studenti”.