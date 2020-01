(ANSA) – ROMA, 09 GEN – Tegola per il Tottenham e il suo allenatore, Josè Mourinho: il bomber Harry Kane deve operarsi e tornerà ad allenarsi solo ad aprile, rischiando di perdere l’intera stagione. Lo ha annunciato lo stesso club londinese, spiegando che Kane “subirà un intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la rottura di un tendine riportata nell’incontro con il Southampton dell’ 1 gennaio. Il giocatore tornerà ad allenarsi ad aprile”. Già a caldo, Mourinho aveva espresso forti timori per la gravità dell’infortunio del suo attaccante, confermata dagli esami clinici e dalle visite condotte in questi giorni. Kane, 11 reti finora in Premier e 27 nella stagione tra partite di club e in nazionale, è anche il capitano dell’Inghilterra e, se le tempistiche saranno confermate, avrà solo poco più di due mesi di tempo per essere pronto a guidare i compagni a Euro 2020. (ANSA).