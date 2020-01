ROMA. – Un sogno lungo 120 anni. La Lazio celebra il suo storico compleanno, tra i ricordi degli scudetti passati (del 1974 e del 2000) e la corsa al tricolore di quest’anno in cui i biancocelesti di Simone Inzaghi restano i veri outsider dopo le 9 vittorie di fila. Un sogno al quale al momento pochi vogliono credere, specie i diretti interessati che preferiscono tenere il profilo basso e puntare a obiettivi più “realistici”.

Il ds Igli Tare è il primo a sottolinearlo: “Siamo solo a metà strada, abbiamo vinto tante battaglie ma dobbiamo vincere la guerra. Questa è solo la foto di un momento. Scudetto? Sono discorsi che non ci riguardano. Dobbiamo restare umili, concentrati e con la stessa fame, consapevoli di essere una grande squadra. Sognare è bello ma io sono un professionista e cammino con i piedi per terra”, ha detto Il ds laziale.

“L’obiettivo è la Champions, non dobbiamo mai perderlo di vista. Poi se ci dovessimo trovare a lottare per qualcos’altro nelle ultime giornate allora non ci tireremo indietro”, ha aggiunto Tare entrando al salone d’onore del Coni dove stamane si sono celebrati i festeggiamenti per i 120 anni della Polisportiva fondata il 9 gennaio 1900 da Luigi Bigiarelli, al quale è stato anche intitolato il premio consegnato alle eccellenze del mondo Lazio.

Il più pragmatico resta il presidente Claudio Lotito, che a precisa domanda ha replicato così: “Scudetto? Non parlo di obiettivi. Gli obiettivi devono essere raggiunti, non proclamati”, ha sottolineato Lotito, il cui sogno resta quello di “trasformare i sogni in realtà”, ha aggiunto specificando che “vinciamo con merito in tutte le discipline, senza cercare scappatoie”.

Eppure, in molti tra i tifosi iniziano a non avere più così paura di pronunciare quella parolina: “Per il rapporto che ha con la squadra, Inzaghi mi ricorda mio padre”, il pensiero di Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso, storico tecnico del primo scudetto biancoceleste.

A lui si aggiunge anche la voce del vicepresidente vicario del Coni Franco Chimenti, oggi nella veste di padrone di casa per via degli impegni internazionali che hanno causato l’assenza di Giovanni Malagò: “Per me è una coincidenza fantastica – ha ammesso Chimenti – sono laziale totalmente e da laziale mi sento di ringraziare questi dirigenti. Scudetto? Dico perché no? La Lazio ha una storia clamorosa che oggi festeggiamo insieme”.

Una grande famiglia, come rivelato dal club manager biancoceleste Angelo Peruzzi, tra i presenti dello scudetto del 2000: “Quando ti trovi in una polisportiva in cui non si contano nemmeno gli associati significa che sei in una realtà unica in Italia. Stiamo bene insieme”.

I festeggiamenti sono poi proseguiti nel primo pomeriggio, quando alla Camera dei Deputati, il patron Lotito ha presenziato alla nascita del primo Lazio Club Montecitorio: “Qui c’è un gruppo di persone che ha sposato un’idea – ha rimarcato Lotito – quella di intraprendere un percorso sportivo e sociale. Vogliamo dimostrare che non tutte le squadre sono uguali: essere laziali è una responsabilità”.

(di Simone Di Stefano/ANSA)