“Calciatori” da record, album più ricco della storia

MILANO. – Il mito delle “figu” e del “celò-manca” torna con una collezione da record e lo sguardo già rivolto verso l’anno prossimo, quando le figurine Calciatori della Panini compiranno 60 anni. Oggi a Milano è stato infatti svelato l’album “Calciatori 2019-2020”, la 59a edizione della collezione ufficiale di figurine Panini dedicate al calcio italiano.

Una edizione da record, come raccontato da Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini: “È la collezione più rica della storia, con 912 immagini di giocatori e in generale ben 1.141 soggetti diversi in figurina”, le sue parole durante la presentazione nella sede della Lega Serie A, alla presenza tra gli altri dell’ad di Lega De Siervo e del presidente della Lega B Balata.

Le figurine sono complessivamente 832 (98 in più rispetto ad un anno fa), da raccogliere in un album da 128 pagine già da oggi in edicola. La mitica rovesciata di Carlo Parola resta, ma niente calciatori nella copertina, in cui è disegnato il calcio ad un pallone verso la rete.

Le novità, come ogni anno, non mancano. Tornano gli allenatori, con una sezione dedicata ai tecnici di Serie A e Serie B, insieme ai calciatori del Sogno Azzurro (30 tra i possibili convocati dell’Italia verso Euro 2020), i Top Performer del campionato nella prima parte di stagione (tra i quali Cristiano Ronaldo e Lukaku), il Top 11 maschile e femminile della scorsa stagione.

L’impostazione resta sempre quella classica, con grande attenzione alla 20 squadre di Serie A a cui sono dedicate quattro pagine ciascune: all’interno non solo i giocatori ma anche figurine dello scudetto, della maglia e anche del pullman ufficiale.

A seguire poi le pagine dedícate alla Serie BKT (20 squadre con 18 figurine di calciatori), alla Serie C che torna dopo sette anni nella collezione, alla Serie D e alla Serie A femminile (foto di ciascuna delle 12 squadre).

Numerose anche le figurine speciali, dal “Film del campionato” in collaborazione con la Gazzetta dello Sport alla sezione “Calciomercato – L’Originale” con Sky (già in uscita la figurina di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan), oltre ai momento e protagonisti del campionato nella prima parte di stagione.

La sigla dello spot per la collezione è cantata da Rocco Hunt, che ha riscritto per Panini la sua hit “Benvenuti in Italy”.