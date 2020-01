Calcio Venezuelano: 26 gennaio il calcio d’inizio della Primera División

CARACAS – Dopo la riunione svoltasi nella sede della Liga FutVe i rappresentanti dei 20 club iscritti, rappresentanti della Federación Venezolana de Fútbol e Liga FutVe sono arrivati all’accordo di far iniziare la stagione 2020 della Primera División il prossimo 26 gennaio e la Regular Season finirà il 25 ottobre.

Alla prossima stagione della massima serie del calcio venezuelano ci saranno: Academia Puerto Cabello, Aragua, Atlético Venezuela, Caracas, Carabobo, Deportivo La Guaira, Deportivo Lara, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, Lala Fútbol Club, Llaneros, Metropolitanos, Mineros, Monagas, Portuguesa Trujillanos, Zamora e Zulia. A loro si aggiungono Gran Valencia e Yaracuyanos che sono salite in Primera División.

In questo 2020 non ci sarà un Torneo Apertura ed un Torneo Clausura, ma un campionato all’italiana con un girone d’andata ed uno di ritorno. Ogni squadra giocherà 19 gare in casa ed altrettante in trasferta. Al termine della stagione regolare le prime otto si qualificheranno per i play off dove saranno distribuite in due gironi da quattro. Le vincenti di ogni girone non solo si qualificheranno per la fase a gironi della Coppa Libertadores 2021, ma disputeranno la finale scudetto.

(di Fioravante De Simone)