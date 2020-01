(ANSA) – BERLINO, 9 GEN – La compagnia di bandiera tedesca Lufthansa ha fatto tornare indietro un suo aereo diretto a Teheran in seguito ad una stima più aggiornata delle condizioni di sicurezza nello spazio aereo iraniano. Lo ha riferito un portavoce di Lufthansa in serata. L’aereo LH600, partito da Francoforte, ha fatto dietrofront sui cieli della Romania, secondo quanto indicano i siti di monitoraggio aereo, e sta attualmente facendo rientro in Germania. Si tratta di una misura esclusivamente preventiva, ha specificato il portavoce della compagnia.