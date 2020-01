Baseball: Colombia parteciperà alla Serie del Caribe 2020

CARACAS. – Nella Serie del Caribe 2020 ci sarà una nuova protagonista: la Colombia. I “cafeteros” prenderanno il posto di Cuba che ha dovuto dare forfait per i problemi con i visti dei giocatori, l’edizione di quest’anno avrà come scenario la città di San Juan, Porto Rico, ed i partecipanti devono avere il permesso di soggiorno statunitense per poter entrare nell’isola caraibica.

“Il campione cubano, che avrebbe partecipato in qualità di invitato, non può prendere parte all’evento per motivi extra sportivi” ha scritto in un comunicato stampa la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC).

Cuba é una delle big del baseball ed era tornata nel giro della Serie del Caribe nel 2014, dopo un’assenza di 54 anni. Il paese del rum e dei sigari ha messo in bacheca 8 trofei di questa sorta di “Champions League” del baseball, va segnalato che sette di questi titoli sono arrivati tra il 1949 ed il 1960.

A rappresentare la Colombia in questa edizione della Serie del Caribe saranno i Caimanes de Barranquilla, campioni in carica del campionato colombiano.

Oltre a Cuba, i protagonisti fissi della Serie del Caribe sono: Messico, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Venezuela. L’anno scorso, il torneo si é disputato in Panamá ed é stato vinto dai padroni di casa (Toros de Herrera).

Tra le star venezuelane che almeno una volta hanno partecipato a questo torneo troviamo: Bob Abreu, Edgardo Alfonso, Luis Aparicio, Antonio “Tony” Armas, Damaso Blanco, Miguel Cabrera, Alfonso “Chico” Carrasquel, Endy Chávez, Omar Vizquel, ed altri. Senza dimenticarci degli italo-venezuelani Giovanni Carrara, Andres Galarraga Padovani e Marco Scutaro.

Il Venezuela ha vinto in sette occasioni la serie del Caribe: Navegantes del Magallanes (in due occasioni), Águilas del Zulia (2), Leones del Caracas (2) e Tigres de Aragua (1).

La Serie del Caribe 2020 si disputerà tra il primo ed il 7 febbraio nello stadio Hiram Bithorn di San Juan. Le uniche squadre con un posto garantito sono gli Astronautas de Chiriquí che hanno vinto il titolo della Liga Panameña de Baseball 2019 – 2020 ed i rappresentanti della Colombia, negli altri paesi il torneo é ancora in corso.

(di Fioravante De Simone)