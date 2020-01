(ANSA) – NEW YORK, 9 GEN – La Camera americana (a maggioranza democratica) ha approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Donald Trump. Il provvedimento impedisce qualsiasi azione contro l’Iran senza l’autorizzazione del Congresso. Si tratta comunque di un via libera simbolico: la misura infatti non è vincolante ed è difficile che superi l’esame del Senato. E’ stata approvata con 224 voti a favore e 194 contrari. Tre repubblicani hanno votato sì: sono Thomas Massie, Francis Rooney e Matt Gaets. Otto democratici hanno invece votato contro. I democratici l’hanno introdotta dopo la morte del generale iraniano Qassem Soleimani, temendo un’escalation.