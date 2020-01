Rai Italia: “Un posto al sole” oggi a L’Italia con Voi

CARACAS. – L’apertura della puntata di oggi de “L’Italia con voi”, trasmissione di Rai Italia dedicata agli italiani nel mondo, sarà dedicata all’avventura di “Un posto al sole”, la soap opera Rai di maggior successo nel tempo, con 24 stagioni e oltre 5400 puntate all’attivo. A raccontare delle peripezie della serie ci saranno due dei protagonisti, Agnese Lorenzini e Riccardo Polizzy Carbonelli.

I conduttori Monica Marangoni e Stefano Palatresi accoglieranno poi il giornalista Emilio Casalini, che ci parla del suo nuovo programma Rai dedicato al patrimonio artistico italiano.

Seguirà poi la chiacchierata con Maurizio Tomasi, direttore del periodico “Trentini nel Mondo”, che anticiperà le attività dell’omonima associazione per il 2020.

Per “I Colori dell’Italicità”, L’Italia con voi andrà a conoscere il collezionista Giano Del Bufalo nella sua galleria, Mirabilia, luogo magico visitato in esclusiva, dove colleziona in questi anni pezzi e artefatti assolutamente unici.

Dopo un salto nella musica del passato con la rubrica “Hit Parade”, la puntata si chiuderà con lo spazio comico del nostro Sasà Salvaggio.

Per le “Storie dal Mondo”, infine, le telecamere di Rai Italia si sposteranno ad Abu Dhabi per incontrare Marilena Di Coste, che si dedica a gestire i problemi delle persone differentemente abili. E poi Lucia Rubini, ritrattista italiana, che, negli Stati Uniti ha aperto uno studio/galleria che vanta già 120 studenti.

Programmazione:

Rai Italia 1 (America del Nord)

NEW YORK/TORONTO Venerdì 20 Dicembre h17.00

LOS ANGELES Venerdì 20 Dicembre h14.00;

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Venerdì 20 Dicembre h14.00

SYDNEY Venerdì 20 Dicembre h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Venerdì 20 Dicembre h18.15

Rai Italia 4 (America del Sud)

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Venerdì 20 Dicembre h18.30

