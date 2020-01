(ANSAmed) – BEIRUT, 10 GEN – L’aviazione russa e quella governativa hanno ripreso stamani i bombardamenti aerei nella regione nord-occidentale siriana di Idlib, violando la tregua annunciata ieri sera dal comando militare russo in Siria. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) a conferma di quanto affermato da fonti locali nella zona di Maarrat an Numan, Saraqeb e Idlib città.