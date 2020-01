(ANSA) – MILANO, 10 GEN – “Campioni inverno? La valenza di questo traguardo è poca. Alla fine vince chi taglia per primo il traguardo non a metà corsa”. lo dice il tecnico dell’Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro l’Atalanta che, in caso di vittoria, regalerebbe il ‘titolo’ di ‘campione d’inverno’ ai nerazzurri. ”Dobbiamo vincere domani – spiega l’allenatore – cercando di andare al di là delle nostre potenzialità. Questa partita ci metterà alla prova ma ben vengano queste sfide”. (ANSA).