(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 10 GEN – Zlatan Ibrahimovic potrebbe partire titolare contro il Cagliari. Lo conferma il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa: “Non ha la forma per giocare tutti i 90′ ma potrebbe partire dall’inizio. Sceglierò io ma l’ho visto bene, carico e motivato”. Pioli conferma che il Milan potrebbe virare sul 4-4-2: “E’ una possibilità, in settimana abbiamo provato diverse cose. Nei momenti di difficoltà vanno trovate soluzioni”. (ANSA).