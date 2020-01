Pubblicitari,Harry e Meghan astuti

(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Scappare da corte e liberarsi dal protocollo sarà un vero affare per Meghan e Harry. E’ l’opinione dei pubblicitari dell’International Advertising Association. “Oltre ad avere guadagnato una maggiore libertà – commenta IAA Italy – riteniamo che la mossa, intuitivamente governata da Meghan, di lasciare la Casa reale sia di grande astuzia. Infatti oltre all’indipendenza i due ragazzi otterranno ben più della dichiarata ‘autonomia economica’, anzi a dispetto degli avvertimenti del principe Carlo di tagliare i fondi, guadagneranno molto di più von contratti pubblicitari. So di colleghi, soprattutto americani, che avrebbero pronto un assegno con moltissimi zeri, in particolare per Meghan che è giovane, bella ma soprattutto intelligente e che con un Oceano di mezzo tra loro e la Corona potrà anche riprendere la sua carriera di attrice. E credo che a Hollywood siano già pronti ad un’asta al rialzo. Cosa accadrebbe sul web se Meghan potesse mettersi a gestire se stessa come influencer su Instagram”.