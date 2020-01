(ANSA) – ROMA, 10 GEN – “Lavoreremo subito ai bandi per i concorsi per la scuola dell’infanzia e primaria, per la secondaria, ordinario e straordinario, per i docenti di religione. Dobbiamo scriverne quattro. Ho già messo al lavoro la mia squadra”. Lo annuncia la neo ministra del Miur, Lucia Azzolina. “Entro fine mese pubblicheremo le materie della seconda prova dell’esame di Maturità. Rispetteremo la scadenza e avvieremo quanto prima il tavolo per il rinnovo del contratto: è urgente”, aggiunge Azzolina.